Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la giornata con un timido +0,1%.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53.211 e primo supporto individuato a 52.166. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54.256.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)