Milano 10:39
52.667 -0,37%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:39
10.508 -0,20%
Francoforte 10:39
25.013 -0,53%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la giornata con un timido +0,1%.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53.211 e primo supporto individuato a 52.166. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54.256.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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