Milano
17:05
46.941
+3,37%
Nasdaq
17:05
24.852
+2,68%
Dow Jones
17:05
47.667
+2,32%
Londra
17:05
10.605
+2,47%
Francoforte
17:05
24.025
+4,81%
Mercoledì 8 Aprile 2026, ore 17.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ APA Corporation, scendono le quotazioni a New York
APA Corporation, scendono le quotazioni a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 16.10
Ribasso scomposto per la
holding attiva nel campo dell'energia
, che esibisce una perdita secca del 12,48% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: in bella mostra APA Corporation
New York: andamento sostenuto per APA Corporation
New York: brusca correzione per APA Corporation
New York: seduta euforica per APA Corporation
Titoli e Indici
APA
-12,76%
Altre notizie
New York: risultato positivo per APA Corporation
New York: nuovo spunto rialzista per APA Corporation
Male APA Corporation sul mercato azionario di New York
New York: in acquisto APA Corporation
New York: nuovo spunto rialzista per APA Corporation
New York: scambi in forte rialzo per APA Corporation
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto