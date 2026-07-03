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Corning, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Corning, scendono le quotazioni a New York
Ribasso per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che tratta in perdita del 10,81% sui valori precedenti.
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