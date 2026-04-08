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Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Giornata brillante per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che avanza a 1.607,25 punti.
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