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Francoforte: ingrana la marcia ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: ingrana la marcia ThyssenKrupp
Effervescente il produttore di acciaio, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%.
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