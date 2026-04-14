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Francoforte: ingrana la marcia ThyssenKrupp
Migliori e peggiori
,
In breve
14 aprile 2026 - 09.50
Effervescente il
produttore di acciaio
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%.
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