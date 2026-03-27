Madrid: si concentrano le vendite su Inditex

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nel settore tessile , che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Inditex è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Inditex ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 50,28 Euro. Primo supporto individuato a 48,95. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 51,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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