Madrid: Sacyr in rally

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,29%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sacyr rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Sacyr mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,661 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,569. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,753.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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