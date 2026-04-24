Madrid: performance negativa per Sacyr

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che presenta una flessione dell'1,94%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sacyr evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sacyr rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Sacyr confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,702 Euro con primo supporto visto a 4,626. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,594.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```