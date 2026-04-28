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Madrid: andamento rialzista per Bankinter

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per Bankinter
Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,41%.
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