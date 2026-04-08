New York: movimento negativo per Intuit

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società produttrice di software finanziari , che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.



L'andamento di Intuit nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società statunitense di software , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 392,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 414 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 383,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```