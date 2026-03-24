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New York: violenta contrazione per Intuit

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Intuit
(Teleborsa) - Pressione sulla società produttrice di software finanziari, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,15%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, la società statunitense di software è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 446,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 426,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 467,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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