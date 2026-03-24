New York: violenta contrazione per Intuit

(Teleborsa) - Pressione sulla società produttrice di software finanziari , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,15%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, la società statunitense di software è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 446,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 426,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 467,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```