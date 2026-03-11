New York: calo per Intuit

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società produttrice di software finanziari
, che mostra un decremento del 3,54%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Intuit
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, la società statunitense di software
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 452,4 USD. Primo supporto a 429,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 421.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)