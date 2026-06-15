Crollano gli energetici e volano le compagnie aeree su petrolio ai minimi da marzo

(Teleborsa) - Il forte calo dei prezzi del petrolio
, all'indomani dell'accordo raggiunto da Washington e Teheran
per porre fine al conflitto durato mesi e riaprire
lo Stretto di Hormuz, sta penalizzando fortemente i titoli del settore energetico
mentre sta sostenendo la seduta delle compagnie aeree e di crociera
.
La riduzione del rischio di interruzione delle forniture
attraverso la vitale via per il transito dell'oro nero fa scivolare West Texas Intermediate
e Brent
che trattando sui livelli più bassi degli ultimi tre mesi, con il primo in area 80 dollari al barile (-5%) e il secondo in area 83 dollari (-4,6%).
L'indice di volatilità
CBOE (VIX), il misuratore della paura di Wall Street, è sceso al minimo da oltre una settimana, a circa 16 punti, dopo che la settimana precedente aveva raggiunto il massimo da oltre due mesi.
Gli effetti sono ben visibili sul settore energetico statunitense
appesantito da forti perdite, con Exxon Mobil , Chevron
, ConocoPhillips
e Occidental Petroleum
, tutte in ribasso di oltre il 3%. Fanno peggio le raffinerie con Valero Energy
e Marathon Petroleum
in ribasso di oltre il 4%. In Europa
, le azioni di Shell
ed Eni
hanno lasciato sul terreno oltre il 4% e quelle di BP
oltre tre punti percentuali.
Di contro, l'andamento del prezzo del petrolio sta favorendo le azioni delle compagnie aeree e delle compagnie di crociera
, con United Airlines
che avanza di oltre il 4% e American Airlines
di oltre il 3%, bene anche Delta Air Lines
. Guadagno consistenti anche per le navi da crociera con Norwegian Cruise Line
che avanza di oltre il 4% e Carnival
di oltre 3 punti percentuali.
"Per i mercati, lo Stretto è l'unica cosa che conta perché il suo blocco è stato estremamente dannoso per l'economia globale", ha affermato Thierry Wizman
, stratega globale per il forex e i tassi di interesse presso Macquarie Group
.
La ripresa dei flussi di petrolio dal Medio Oriente e il calo dei prezzi del greggio potrebbero dare alla Federal Reserve
, alle prese con l'inflazione, margine di manovra per mantenere i tassi di interesse invariati
anziché aumentarne il costo.
"Dal punto di vista di una banca centrale, è più probabile che ciò scoraggi importanti cambiamenti di politica monetaria in futuro, soprattutto considerando che le opzioni prese in considerazione in precedenza erano orientate verso un aumento dei tassi di interesse", ha affermato Wizman.
I dati sull'inflazione
della scorsa settimana hanno mostrato che l'aumento dei costi energetici si è riflesso sull'inflazione al consumo per il mese di maggio, concentrando l'attenzione sulle prospettive della Fed nella riunione di politica monetaria prevista per il 16 e 17 giungo, la prima per il presidente Kevin Warsh
da quando ha assunto l'incarico.
Secondo quanto dichiarato dal primo ministro del Pakistan, Stati Uniti e Iran firmeranno un memorandum d'intesa in Svizzera venerdì
.