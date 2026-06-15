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Crollano gli energetici e volano le compagnie aeree su petrolio ai minimi da marzo

Gli effetti della riduzione del rischio di interruzione delle forniture dopo il memorandum Usa-Iran.

Energia, Finanza, Trasporti
Crollano gli energetici e volano le compagnie aeree su petrolio ai minimi da marzo
(Teleborsa) - Il forte calo dei prezzi del petrolio, all'indomani dell'accordo raggiunto da Washington e Teheran per porre fine al conflitto durato mesi e riaprire lo Stretto di Hormuz, sta penalizzando fortemente i titoli del settore energetico mentre sta sostenendo la seduta delle compagnie aeree e di crociera.

La riduzione del rischio di interruzione delle forniture attraverso la vitale via per il transito dell'oro nero fa scivolare West Texas Intermediate e Brent che trattando sui livelli più bassi degli ultimi tre mesi, con il primo in area 80 dollari al barile (-5%) e il secondo in area 83 dollari (-4,6%).

L'indice di volatilità CBOE (VIX), il misuratore della paura di Wall Street, è sceso al minimo da oltre una settimana, a circa 16 punti, dopo che la settimana precedente aveva raggiunto il massimo da oltre due mesi.

Gli effetti sono ben visibili sul settore energetico statunitense appesantito da forti perdite, con Exxon Mobil , Chevron, ConocoPhillips e Occidental Petroleum, tutte in ribasso di oltre il 3%. Fanno peggio le raffinerie con Valero Energy e Marathon Petroleum in ribasso di oltre il 4%. In Europa, le azioni di Shell ed Eni hanno lasciato sul terreno oltre il 4% e quelle di BP oltre tre punti percentuali.

Di contro, l'andamento del prezzo del petrolio sta favorendo le azioni delle compagnie aeree e delle compagnie di crociera, con United Airlines che avanza di oltre il 4% e American Airlines di oltre il 3%, bene anche Delta Air Lines. Guadagno consistenti anche per le navi da crociera con Norwegian Cruise Line che avanza di oltre il 4% e Carnival di oltre 3 punti percentuali.

"Per i mercati, lo Stretto è l'unica cosa che conta perché il suo blocco è stato estremamente dannoso per l'economia globale", ha affermato Thierry Wizman, stratega globale per il forex e i tassi di interesse presso Macquarie Group.

La ripresa dei flussi di petrolio dal Medio Oriente e il calo dei prezzi del greggio potrebbero dare alla Federal Reserve, alle prese con l'inflazione, margine di manovra per mantenere i tassi di interesse invariati anziché aumentarne il costo.

"Dal punto di vista di una banca centrale, è più probabile che ciò scoraggi importanti cambiamenti di politica monetaria in futuro, soprattutto considerando che le opzioni prese in considerazione in precedenza erano orientate verso un aumento dei tassi di interesse", ha affermato Wizman.

I dati sull'inflazione della scorsa settimana hanno mostrato che l'aumento dei costi energetici si è riflesso sull'inflazione al consumo per il mese di maggio, concentrando l'attenzione sulle prospettive della Fed nella riunione di politica monetaria prevista per il 16 e 17 giungo, la prima per il presidente Kevin Warsh da quando ha assunto l'incarico.

Secondo quanto dichiarato dal primo ministro del Pakistan, Stati Uniti e Iran firmeranno un memorandum d'intesa in Svizzera venerdì.
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