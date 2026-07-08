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New York: exploit di Occidental Petroleum

Migliori e peggiori, Energia, In breve
New York: exploit di Occidental Petroleum
Effervescente la compagnia americana di gas e petrolio, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,75%.
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