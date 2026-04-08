Parigi: si muove a passi da gigante Unibail Rodamco Westfield
(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,63%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Unibail Rodamco Westfield mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,85%, rispetto a +5,74% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico di medio periodo di Unibail Rodamco Westfield ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 103,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 105,6, mentre il primo supporto è stimato a 101.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```