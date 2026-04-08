Parigi: si muove a passi da gigante Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,63%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Unibail Rodamco Westfield mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,85%, rispetto a +5,74% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di medio periodo di Unibail Rodamco Westfield ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 103,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 105,6, mentre il primo supporto è stimato a 101.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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