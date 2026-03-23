Parigi: giornata depressa per Unibail Rodamco Westfield
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, con un ribasso del 2,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unibail Rodamco Westfield evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unibail Rodamco Westfield rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Unibail Rodamco Westfield, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 89,71 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 93,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 87,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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