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/ Parigi: si muove a passi da gigante Schneider Electric
Parigi: si muove a passi da gigante Schneider Electric
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 13.00
Rialzo per il
gruppo industriale francese
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,98%.
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