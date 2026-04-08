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Parigi: si muove a passi da gigante Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si muove a passi da gigante Schneider Electric
Rialzo per il gruppo industriale francese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,98%.
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