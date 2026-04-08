Parigi: spinge in avanti Renault
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la casa automobilistica francese, che tratta in rialzo del 7,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renault evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renault rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Renault si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 31,69 Euro. Supporto stimato a 31,14. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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