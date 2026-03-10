Renault, 36 nuovi modelli nei prossimi 5 anni con focus su elettrificazione ed estero

Renault Group

(Teleborsa) -, colosso francese dell'automotive, ha annunciato il, con cui punta a mantenere la sua dinamica di crescita e a diventare il costruttore automobilistico di riferimento in Europa. Il Gruppo, accelerando l'elettrificazione e la sua gamma internazionale. In particolare, lancerà 22 nuovi modelli in Europa, di cui 16 elettrici, e 14 modelli sui mercati internazionali.Nel medio termine, il Gruppo punta a generare risultati finanziari costantemente solidi e resilienti, con undi Gruppo compreso tra il 5% e il 7% del fatturato e unsuperiore o pari a 1,5 miliardi di euro all'anno in media.Per quanto riguarda il(il gruppo controlla anche Dacia e Alpine), l'obiettivo è vendere oltre 2 milioni di veicoli all'anno entro il 2030, con un aumento del 23% rispetto agli 1,63 milioni di auto vendute nel 2025. La metà di questi veicoli sarà venduta al di fuori dell'Europa, rispetto al 38% dell'anno scorso. Le vendite elettrificate saranno al 100% in Europa e al 50% al di fuori dell'Europa."In un contesto ancora più competitivo, possiamo basarci su solidi fondamentali: i nostri marchi, i nostri prodotti e i nostri risultati finanziari - ha detto il- Dalla mia nomina a CEO lo scorso luglio, abbiamo lavorato con tutto il team a livello mondiale per sviluppare un piano che avvierà il Gruppo verso performance solide e sostenibili, qualunque siano le sfide future. Nove mesi dopo, sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme, delineato nella nostra visione futuREady".Tra gli altri obiettivi del gruppo, c'è quello di aumentare la produttività e ridurre il punto di pareggio della rete di almeno il 20%. Inoltre, intende(Nissan, Mitsubishi Motors, Volvo Group (Renault Trucks), Geely e) entro il 2030.