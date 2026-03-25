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Parigi: balza in avanti Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Legrand
Scambia in profit il Gruppo industriale francese, che lievita del 3,62%.
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