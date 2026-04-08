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Dow Jones 17:09
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Londra 17:09
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Petrolio a 92,94 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,94 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 92,94 dollari per barile alle 15:40.
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