Verbali Fed, con guerra Iran "elevati" i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per l'occupazione

I verbali del 17-18 marzo

(Teleborsa) - I verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 17-18 marzo, pubblicati mercoledì, hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari temeva che la guerra con l'Iran potesse danneggiare il mercato del lavoro e giustificare tassi di interesse più bassi. Allo stesso tempo, molti membri del comitato di politica monetaria hanno sottolineato il rischio di inflazione che avrebbe potuto in ultima analisi giustificare un aumento dei tassi.



Il verbale della riunione ha anche mostrato che un numero crescente di funzionari ha esortato i colleghi a considerare la possibilità di un aumento dei tassi di interesse in determinate condizioni.



"Alcuni partecipanti hanno ritenuto che vi fossero validi motivi per una descrizione a due facce delle future decisioni del comitato sui tassi di interesse nella dichiarazione post-riunione, che riflettesse la possibilità che aggiustamenti al rialzo dell'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali potessero essere appropriati qualora l'inflazione dovesse rimanere a livelli superiori all'obiettivo", si legge nel verbale del FOMC.



Durante la riunione, i funzionari hanno mantenuto il tasso di riferimento della Fed in un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%.



La riunione si è svolta nel pieno della guerra in Medio Oriente, che ha causato un'impennata dei costi energetici globali, esercitando una pressione al rialzo sull'inflazione ma minacciando anche di frenare la crescita economica. In questo contesto, diversi membri del comitato hanno segnalato la volontà di mantenere i tassi invariati in attesa di valutare le conseguenze della guerra.



Nel complesso, i membri del comitato hanno reagito alla guerra esprimendo preoccupazioni su entrambi i lati del loro mandato.



"La stragrande maggioranza dei partecipanti ha ritenuto che i rischi al rialzo per l'inflazione e i rischi al ribasso per l'occupazione fossero elevati, e la maggior parte dei partecipanti ha osservato che tali rischi erano aumentati con gli sviluppi in Medio Oriente", si legge ancora nel verbale.



Nelle proiezioni pubblicate dopo la riunione, i responsabili della politica monetaria hanno segnalato la previsione di un taglio dei tassi di interesse nel 2026, invariata rispetto alle previsioni di dicembre. Tuttavia, gli investitori sono scettici sul fatto che la Fed effettuerà un taglio dei tassi quest'anno.



(Foto: @ Shutterstock)

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