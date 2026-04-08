Milano 14:55
47.344 +4,25%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 14:55
10.682 +3,22%
Francoforte 14:55
24.137 +5,30%

Vola a Piazza Affari Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Piazza Affari Technoprobe
Grande giornata per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,75%.
Condividi
```