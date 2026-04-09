Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
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Dow Jones 8-apr
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Londra 8-apr
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Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Seduta decisamente positiva per indice spagnolo, che ha terminato in rialzo a 18.132,3.

Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 18.493,2. Rischio di discesa fino a 17.410,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 19.575,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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