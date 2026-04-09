Milano 8-apr
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Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
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Londra 8-apr
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Francoforte 8-apr
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Borsa: Tokyo in flessione dello 0,55% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 55.997,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,55% alle 04:50
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,55% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 55.997,18 punti.
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