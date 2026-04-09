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Borsa: Tokyo in flessione dello 0,55% alle 04:50
Il Nikkei 225 tratta a 55.997,18 punti
In breve
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Finanza
09 aprile 2026 - 04.50
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,55% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 55.997,18 punti.
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