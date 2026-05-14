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Borsa: Tokyo avanza dello 0,28% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 63.448,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo avanza dello 0,28% alle 04:50
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,28%, con 63.448,87 punti alle 04:50.
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