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Borsa: Tokyo avanza dello 0,62% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 62.805,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo avanza dello 0,62% alle 04:50
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,62%, con 62.805,44 punti alle 04:50.
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