CrowdStrike Holdings scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale di sicurezza informatica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,71% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di CrowdStrike Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di CrowdStrike Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 418,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 386,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 449,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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