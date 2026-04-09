CrowdStrike Holdings scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale di sicurezza informatica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,71% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di CrowdStrike Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di CrowdStrike Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 418,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 386,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 449,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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