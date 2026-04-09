Milano 16:30
47.047 -0,09%
Nasdaq 16:30
24.809 -0,38%
Dow Jones 16:30
47.800 -0,23%
Londra 16:30
10.565 -0,41%
Francoforte 16:30
23.690 -1,62%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Giornata negativa per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la seduta a 1.604,18 punti, in calo dell'1,11%.
Condividi
```