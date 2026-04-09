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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
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Finanza
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Indici settoriali
09 aprile 2026 - 15.00
Giornata negativa per l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che continua la seduta a 1.604,18 punti, in calo dell'1,11%.
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