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New York: andamento rialzista per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Caterpillar
Scambia in profit il gigante delle macchine movimento terra, che lievita del 2,05%.
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