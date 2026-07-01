New York: giornata depressa per Caterpillar
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra, con una flessione del 2,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Caterpillar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.046,8 USD e primo supporto individuato a 1.016,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.076,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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