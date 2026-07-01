New York: giornata depressa per Caterpillar

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra , con una flessione del 2,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Caterpillar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.046,8 USD e primo supporto individuato a 1.016,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.076,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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