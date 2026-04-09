New York: balza in avanti KLA-Tencor

(Teleborsa) - Bene la compagnia tecnologica americana , con un rialzo del 3,46%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KLA-Tencor rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di KLA-Tencor mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.753,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.688. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.819.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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