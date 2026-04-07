Milano
17:35
45.412
-0,47%
Nasdaq
21:09
23.938
-1,05%
Dow Jones
21:09
46.278
-0,84%
Londra
17:35
10.349
-0,84%
Francoforte
17:35
22.922
-1,06%
Martedì 7 Aprile 2026, ore 21.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: balza in avanti Elevance Health
New York: balza in avanti Elevance Health
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 20.00
Balza in avanti il
leader americano delle assicurazioni sanitarie
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,64%.
Condividi
Leggi anche
Elevance Health in discesa a New York
New York: brillante l'andamento di Elevance Health
New York: profondo rosso per Elevance Health
New York: balza in avanti IQVIA Holdings
Titoli e Indici
Elevance Health
+3,52%
Altre notizie
New York: balza in avanti Chevron
New York: balza in avanti Amazon
New York: balza in avanti Diamondback Energy
New York: balza in avanti Gartner
New York: balza in avanti Centene
New York: balza in avanti ONEOK
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto