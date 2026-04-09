Milano 17:35
47.328 +0,50%
Nasdaq 19:58
25.050 +0,59%
Dow Jones 19:58
48.291 +0,80%
Londra 17:35
10.603 -0,05%
Francoforte 17:35
23.807 -1,14%

New York: brillante l'andamento di KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di KLA-Tencor
Scambia in profit la compagnia tecnologica americana, che lievita del 3,46%.
Condividi
```