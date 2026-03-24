Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 19:57
24.062 -0,52%
Dow Jones 19:57
46.251 +0,09%
Londra 17:40
9.965 +0,72%
Francoforte 17:35
22.637 -0,07%

Atlassian scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Atlassian scivola in fondo al mercato di New York
Pressione sulla società di software australiana, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,52%.
Condividi
```