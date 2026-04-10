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A Piazza Affari corre l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre l'indice dei titoli bancari in Italia
Avanza con forza il comparto bancario a Piazza Affari, che continua gli scambi a 33.258,17 punti.
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