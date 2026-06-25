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Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia mostra un andamento leggermente negativo

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Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia mostra un andamento leggermente negativo
Si muove al ribasso il comparto bancario a Piazza Affari, che perde lo 0,42%, scambiando a 37.458,58 punti.
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