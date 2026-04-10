Milano 9-apr
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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,61%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.910,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,61%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,61%, archiviando la sessione a 25.910,07 punti.
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