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Cambi: euro a 186,69 yen alle 19:30
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Finanza
10 aprile 2026 - 19.30
Euro a 186,69 sullo yen alle 19:30.
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