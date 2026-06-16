Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,19%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 186,063. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,393. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 186,733.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)