Milano 15:37
52.373 +1,04%
Nasdaq 15:37
30.494 -0,16%
Dow Jones 15:37
52.075 +0,78%
Londra 15:37
10.499 +0,66%
Francoforte 15:37
24.948 +0,22%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato +0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 186,063. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,393. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 186,733.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```