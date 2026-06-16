Milano 15:43
52.342 +0,98%
Nasdaq 15:43
30.516 -0,09%
Dow Jones 15:43
52.004 +0,64%
Londra 15:43
10.501 +0,67%
Francoforte 15:43
24.946 +0,21%

Cambi: euro a 186,011 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,011 yen alle 15:41
Euro a 186,011 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```