Milano 9:57
52.303 -0,25%
Nasdaq 16-giu
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Dow Jones 16-giu
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Londra 9:58
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Cambi: euro a 186,07 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,07 yen alle 08:30
Euro a 186,07 sullo yen alle 08:30.
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