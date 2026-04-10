Londra: scambi negativi per Babcock International Group

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , con un ribasso del 3,24%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Babcock International Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Babcock International Group si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,68 sterline. Supporto stimato a 12,21. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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