Londra: si concentrano le vendite su Babcock International Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Babcock International Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Babcock International Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,68 sterline con tetto rappresentato dall'area 12,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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