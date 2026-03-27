Londra: si concentrano le vendite su Babcock International Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Babcock International Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Babcock International Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,68 sterline con tetto rappresentato dall'area 12,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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