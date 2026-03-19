Babcock International Group in discesa a Londra

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che passa di mano in perdita del 3,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Babcock International Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Babcock International Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 13,74 sterline. Rischio di discesa fino a 13,22 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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