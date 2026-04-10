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New York: Amphenol sale verso 144,5 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
10 aprile 2026 - 20.00
Brilla il
produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica
, che passa di mano con un aumento del 3,81%.
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