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New York: Akamai Technologies scende verso 110,6 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Akamai Technologies scende verso 110,6 USD
Pressione sul provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,75%.
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