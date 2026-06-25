Milano
17:35
51.783
+0,28%
Nasdaq
19:13
29.463
+0,83%
Dow Jones
19:13
52.056
+0,40%
Londra
17:35
10.530
+0,65%
Francoforte
17:35
24.995
+1,03%
Giovedì 25 Giugno 2026, ore 19.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: Akamai Technologies scende verso 110,6 USD
New York: Akamai Technologies scende verso 110,6 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
25 giugno 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sul
provider americano di piattaforme internet per l'e-business
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,75%.
Condividi
Leggi anche
New York: Akamai Technologies in forte discesa
Crolla a New York Akamai Technologies
New York: Akamai Technologies in forte calo
New York: Lumentum Holdings scende verso 900,5 USD
Argomenti trattati
Akamai Technologies
(2)
Titoli e Indici
Akamai Technologies
-5,08%
Altre notizie
New York: seduta difficile per L3Harris Technologies
New York: Super Micro Computer scende verso 45,44 USD
New York: Accenture scende verso 181,1 USD
New York: amplia l'ascesa Dell Technologies
New York: Palantir Technologies scende verso 105,2 USD
New York: L3Harris Technologies si muove verso il basso
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto