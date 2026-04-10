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New York: andamento negativo per Travelers Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Travelers Company
Ribasso per la compagnia di assicurazioni americana, che presenta una flessione del 2,35%.
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