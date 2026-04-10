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New York: andamento negativo per Travelers Company
Migliori e peggiori
,
In breve
10 aprile 2026 - 16.10
Ribasso per la
compagnia di assicurazioni americana
, che presenta una flessione del 2,35%.
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