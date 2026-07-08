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New York: andamento negativo per Boeing

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New York: andamento negativo per Boeing
Pressione sul colosso dell'aereonautica, che tratta con una perdita del 3,54%.
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