New York: perdite consistenti per Robert Half
(Teleborsa) - Ribasso per la società che svolge attività di reclutamento specializzato, che tratta in perdita del 4,66% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Robert Half, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di breve periodo di Robert Half mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 24,67 USD e supporto a 22,91. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 26,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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