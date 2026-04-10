New York: perdite consistenti per Robert Half

(Teleborsa) - Ribasso per la società che svolge attività di reclutamento specializzato , che tratta in perdita del 4,66% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Robert Half , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di breve periodo di Robert Half mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 24,67 USD e supporto a 22,91. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 26,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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